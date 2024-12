Region Rostow

ATACMS schießen etwa 300 Kilometer weit. (picture alliance / Photoshot / US-Arme / Avalon)

Der erneute Angriff mit westlichen Waffen werde nicht unbeantwortet bleiben, erklärte das russische Verteidigungsministerium.

Nach Angaben aus Moskau griff die Ukraine den Stützpunkt in der Hafenstadt Taganrog am Asowschen Meer mit sechs amerikanischen ATACMS-Raketen an. Sie seien abgefangen worden. Mehrere Militärfahrzeuge und Gebäude seien durch Trümmerteile leicht beschädigt worden.

Washington hatte Kiew im vergangenen Monat die Erlaubnis erteilt, die ATACMS-Raketen auch im russischen Hinterland einzusetzen. Als Reaktion auf die Entscheidung hatte Russland die ukrainische Stadt Dnipro mit einer neuartigen Mittelstreckenrakete angegriffen.

