Das zerstörte Zentrum von Pokrowsk (imago / News Licensing / VIACHESLAV RATYNSKYI)

Präsident Putin sei die Eroberung von Pokrowsk gemeldet worden, sagte Kremlsprecher Peskow. Ebenso sei die Stadt Wowtschansk in der benachbarten Region Charkiw eingenommen worden.

Pokrowsk gilt als strategisch wichtig und als ein Symbol für den ukrainischen Widerstand gegen den seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg.

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Aus Kiew gibt es es bisher keine Stellungnahme. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte bei seinem Besuch in Paris gesagt, dass die Intensität der Kämpfe um Pokrowsk und auch im Charkiwer Gebiet hoch sei.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.