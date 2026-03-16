Führerloser russischer Gastanker

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Die internationalen Rechtsnormen sähen vor, dass die angrenzenden Länder für die Lösung der Situation verantwortlich seien, sagte die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Sacharowa. Der führerlos im Meer treibende Tanker "Arctic Metegaz" war vor zwei Wochen vor der Küste Libyens nach Explosionen in Brand geraten. Die Besatzung wurde gerettet. Russland wirft der Ukraine vor, das Schiff mit Wasserdrohnen angegriffen zu haben. Kiew hat den Vorfall offiziell nicht kommentiert. An Bord befinden sich demnach hunderte Tonnen Treibstoff. Das Schiff driftet in Richtung Malta. Die italienische Ministerpräsidentin Meloni berief eine Krisensitzung in Rom ein.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.