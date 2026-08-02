Rauchfahne nach einem ukrainischen Luftangriff auf ein Lagerhaus von Wildberries in der Nähe von Moskau (Archivbild). (AFP / TATYANA MAKEYEVA)

Wohngebäude in Engels sowie in Saratow eine Ölraffinerie seien beschädigt worden, schrieb der Gouverneur der Region Saratow auf Telegram. Erneut attackierten ukrainische Drohnen außerdem ein Logistikzentrum des größten russischen Online-Versandhändlers Wildberries - diesmal in der Region Samara, wie das Unternehmen mitteilte. In der Folge sei ein Feuer ausgebrochen. Verletzte gebe es nicht. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau wurden in der Nacht insgesamt mehr als 600 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet abgefangen.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes nimmt sie auch Ziele im russischen Hinterland ins Visier. Diese Gegenangriffe hat sie zuletzt ausgeweitet.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.