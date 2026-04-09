Nach Angaben aus Moskau wurden 1.000 gefallene ukrainische Soldaten an Kiew übergeben. Man selbst habe aus der Ukraine 41 Leichen erhalten. Das ukrainische Zentrum für Kriegsgefangene bestätigte den Austausch und bedankte sich beim Internationalen Roten Kreuz für die Vermittlung.
Russland setzte seine Angriffe auf die Ukraine in der Nacht fort. In den Regionen Odessa und Saporischschja wurden ukrainischen Behörden zufolge mindestens zwei Menschen durch Drohnenangriffe getötet.
Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.