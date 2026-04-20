Auswärtiges Amt

Derartige Drohungen und alle Arten von Spionageaktivitäten in Deutschland seien vollkommen inakzeptabel.
Das Auswärtige Amt wollte auf Anfrage zunächt nicht präzisieren, worauf sich die Drohungen beziehen. Möglicherweise hat die Einbestellung mit einer Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums von vergangener Woche zu tun: Das Ministerium drohte darin, Unternehmen in Europa ins Visier zu nehmen, die Verbindungen zur Ukraine haben. Genannt werden dabei auch drei deutsche Firmen. Das russische Ministerium verwies auf Pläne der Ukraine, gemeinsam mit europäischen Partnern die Drohnenproduktion auszubauen.
Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.