Gaza-Krieg

Er sei in der italienischen Hauptstadt mit Vertretern der USA, Katars sowie Ägyptens zusammengekommen, die in dem Konflikt vermitteln, hieß es. Dem Vernehmen nach geht es erneut um den mehrstufigen Plan von US-Präsident Biden. Darin wird das Ziel ausgegeben, eine dauerhafte Waffenruhe für den Gazastreifen zu erreichen. Außerdem sollen die Geiseln in der Gewalt der Hamas gegen palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen ausgetauscht werden. In einer letzten Phase soll dem Entwurf zufolge der Wiederaufbau des Gazastreifens beginnen.

Auslöser des Kriegs war das Massaker mit 1.200 Toten, das die Islamisten der Hamas zusammen mit anderen Gruppen am 7. Oktober im Süden Israels begangen hatten.

