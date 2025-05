Nach Angriff in Bielefeld - Gedenken am Tatort (picture alliance / dpa / Friso Gentsch)

Der tatverdächtige 35-jährige Mann aus Syrien war am späten Montagabend in Heiligenhaus im Kreis Mettmann festgenommen worden. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Nach Angaben von Polizei nd Staatsanwaltschaft haben Zeugenhinweise zu dem Fahndungserfolg geführt. Polizisten eines Spezialeinsatzkommandos durchsuchten in Heiligenhaus mehrere Objekte. Gegen 23 Uhr sei der Mann festgenommen worden. Er habe Widerstand geleistet und sei bei der Festnahme leicht verletzt worden.

Der tatverdächtige Syrer hat eine befristete Aufenthaltserlaubnis. Er lebte in einer Unterbringungseinrichtung in Harsewinkel im Kreis Gütersloh. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hatte ihm nach Angaben der nordrhein-westfälischen Landesregierung im Dezember 2023 den Aufenthaltsstatus des subsidiären Schutzes erteilt. Er erhielt von der Ausländerbehörde des Kreises Gütersloh demnach eine befristete Aufenthaltserlaubnis bis Februar 2027. Er sei nach aktueller Informationslage über die Türkei nach Europa eingereist, erklärte Flucht- und Integrationsministerin Paul (Grüne).

Am frühen Sonntagmorgen soll der 35-Jährige eine Gruppe junger Erwachsener im Alter von 22 bis 27 Jahren vor einer Bar mit einer Stichwaffe attackiert haben und dann geflüchtet sein. Fünf junge Menschen wurden verletzt, vier von ihnen schwer. Inzwischen schwebt niemand mehr in Lebensgefahr. Die Polizei ging zunächst von einem versuchten Tötungsdelikt aus, eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Der mutmaßliche Täter ließ nach Polizeiangaben am Tatort eine Tasche zurück, in der sich Personaldokumente sowie eine Flasche mit einer nach Benzin riechenden Flüssigkeit befanden. Nach Medienberichten soll der Mann die jungen Menschen mit einem Messer und einer weiteren Stichwaffe angegriffen haben.

