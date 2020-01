Am Dirigentenpult stand Cristian Măcelaru, der inzwischen seinen Chefposten beim WDR Sinfonieorchester in Köln angetreten hat. Măcelaru erblickte nur wenige Kilometer von Béla Bartóks Geburtsort entfernt das Licht der Welt. Daher fühlt er sich dessen Klangwelt besonders verbunden. Im Interview mit dem Deutschlandfunk erzählt der rumänische Dirigent von den heißen, windstillen Sommernächten in seiner Heimat, an denen man die Luft mit einem Messer schneiden könne. Jene Atmosphäre, die Béla Bartók im Mittelsatz seines Konzerts für Orchester festgehalten hat. Cristian Măcelaru gelang im Dresdner Kulturpalast eine eindrückliche und mitreißende Interpretation dieses Klassikers der musikalischen Moderne.

Wolfgang Amadeus Mozart

Konzert für Flöte, Harfe und Orchester C-Dur, KV 299

Laurent Petitgirard

"Dilemme" für Flöte, Harfe und Streichorchester

Béla Bartók

Konzert für Orchester, Sz 116

Marie-Pierre Langlamet, Harfe

Emmanuel Pahud, Flöte

Dresdner Philharmonie

Leitung: Cristian Măcelaru

Aufnahme vom 1. Juni 2019 aus dem Kulturpalast Dresden