Nach Panne bei Kommunalwahl

Die Stimmen zur Stichwahl in Mülheim an der Ruhr werden neu ausgezählt. (picture alliance / dpa / Christoph Reichwein)

Das beschloss der Wahlausschuss mehrheitlich, wie eine Sprecherin mitteilte. Zuvor werde der Vorgang aber an die Bezirksregierung als Kommunalaufsicht zur Prüfung weitergegeben. - Bei der Stichwahl am vergangenen Sonntag war die SPD-Bewerberin Khalaf zunächst als Siegerin genannt worden vor dem Amtsinhaber Buchholz von der CDU. Bei einer routinemäßigen Überprüfung des Wahlergebnisses war dann aber aufgefallen, dass in einem Briefwahlbezirk Stimmen vertauscht worden waren. Nach der Korrektur des Ergebnisses setzte sich Buchholz knapp durch. Khalaf forderte eine Neuauszählung.

