US-Raketen in Deutschland

Der russische Präsident Putin habe nur vor starken Ländern Respekt, sagte Müller im Deutschlandfunk . Er habe zudem keine Bedenken, dass die USA unter einem Präsidenten Trump diese Waffen für einen Angriffskrieg nutzen würden. Trump sei Isolationist und wolle sich aus sämtlichen Kriegen zurückziehen, meinte Müller. Sorge bereite ihm allerdings, ob die Vereinigten Staaten unter Trump Deutschland im Falle eines russischen Angriffs verteidigen würden.

Deutschland und die USA hatten am Rande des NATO-Gipfels verkündet, dass die US-Armee ab 2026 wieder weitreichende Waffensysteme in Deutschland stationieren will. Die russische Führung kritisierte die Pläne als Rückkehr zum Kalten Krieg.

