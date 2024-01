Fußball-Bundesliga

Schweigeminute für Franz Beckenbauer in München. (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Vor dem Anpfiff gab es eine Schweigeminute für den verstorbenen Weltmeister Franz Beckenbauer. Die Bayern-Spieler trugen ein Sondertrikot mit der Aufschrift "Danke Franz".

Beckenbauer war heute in München im Familienkreis beigesetzt worden. An der Trauerfeier am 19. Januar im Stadion des FC Bayern wollen auch Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Scholz teilnehmen. Der Welt- und Europameister war am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.