Die Münchner, für dsie Harry Kane erst in der Nachspielzeit ausglich, verpassten durch das Unentschieden ihren eigenen Zehn-Siege-Startrekord aus der Saison 2015/2016. Gleichwohl konnten die schärfsten Verfolger nicht profitieren, auch da die Erfolgsserie von RB Leipzig riss. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner kassierte nach acht ungeschlagenen Bundesliga-Spielen eine 1:3 (1:2)-Niederlage bei einer starken TSG 1899 Hoffenheim.

Derweil kassierte Borussia Dortmund erst in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 1:1 beim Hamburger SV und hat weiter sieben Punkte Rückstand auf München. Ein 0:6-Debakel erlebte der Tabellenletzte 1. FC Heidenheim bei Bayer Leverkusen, die Werkself rangiert nun auf Platz vier.

Am Abend dann besiegte Borussia Mönchengladbach im rheinischen Derby den 1. FC Köln mit 3:1 (1:0). Mit dem ersten Heimsieg in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison feierten die Gladbacher den dritten Pflichtspielsieg nacheinander und verbesserten sich in der Tabelle vorerst auf Rang zwölf. Die Kölner indes kassierten die dritte Niederlage in den vergangenen vier Pflichtspielen.

Im Freitagsspiel hatte Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg mit 2:1 gewonnen. Die Bremer feierten damit ihren dritten Heimsieg in Serie.

