Fußball-Bundesliga

Fábio Silva (Borussia Dortmund) (l) und Luis Díaz (Bayern München) im Kampf um den Ball (Federico Gambarini / dpa / Federico Gambarini)

Im ausverkauften Dortmunder Stadion hatte Nico Schlotterbeck die Gastgeber bei seinem Comeback in der 26. Minute in Führung geköpft. Kane (54., 70./Foulelfmeter) drehte die Partie zugunsten der Münchner. Den zwischenzeitlichen Ausgleich von Daniel Svensson (83.) konterte Joshua Kimmich (87.) mit dem Siegtreffer für den Titelverteidiger.

Die anderen Spiele

Nach 13 Pflichtspielen ohne Sieg hat der SV Werder Bremen einen dringend benötigten Sieg erreicht und kann neue Hoffnung im Abstiegskampf schöpfen. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune gewann ihr Heimspiel gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten 1. FC Heidenheim mit 2:0 (0:0).

Der FC St. Pauli sammelte beim 1:0 (1:0) gegen Champions-League-Aspirant TSG 1899 Hoffenheim ebenso wie Borussia Mönchengladbach beim 1:0 (0:0) über den 1. FC Union Berlin wichtige Punkte im Rennen um den Klassenerhalt. Beide Teams stehen jetzt vor der Abstiegszone.

Bayer Leverkusen zittert nach dem 1:1 (0:0) gegen den FSV Mainz 05 um die erneute Qualifikation für die Königsklasse.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.