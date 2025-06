Münchens Thomas Müller (M) mit seinen Spielerkollegen nach dem Sieg gegen Flamengo (Sven Hoppe / dpa / Sven Hoppe)

Der deutsche Meister siegte gegen Brasiliens Vertreter Flamengo in Miami mit 4:2. Im nächsten Spiel treffen die Münchner nun am kommenden Samstag in Atlanta auf Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Für den Vorstoß ins Viertelfinale kassierte der FC Bayern eine Prämie von umgerechnet über 11 Millionen Euro.

Insgesamt verdiente der deutsche Rekordmeister bei dem neuen Turnier-Format bislang bereits rund 50 Millionen Euro. An der Klub-WW des Weltfußballverbandes FIFA nehmen 32 Teams teil.

