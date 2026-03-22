Kommunalwahlen in Bayern

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und Dominik Krause (Grüne), 2. Bürgermeister der Stadt (Archivbild) (Felix Hörhager / dpa / Felix Hörhager)

Nach Auszählung von ⁠knapp zwei Dritteln der ⁠Wahlbezirke führt Krause mit knapp 59 Prozent der Stimmen. Reiter kommt auf gut 41 Prozent.

In Bayerns zweitgrößter Stadt Nürnberg verteidigte der CSU-Oberbürgermeister König in der zweiten Runde der Kommunalwahlen das Rathaus. Er liegt nach Auszählung fast aller Stimmen mit rund 56 Prozent vor ​seinem SPD-Herausforderer.

In Schweinfurt löst die SPD nach mehr als drei Jahrzehnten die CSU an der Stadtspitze ab. Der Sozialdemokrat Hofmann gewann die Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt mit 68 Prozent der Stimmen.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.