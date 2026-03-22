Kommunalwahlen in Bayern

Dominik Krause (Bündnis 90/Die Grünen), der künftige Bürgermeister von München ( dpa / Sven Hoppe)

Nach Auszählung von ⁠knapp zwei Dritteln der ⁠Wahlbezirke führt Krause mit knapp 59 Prozent der Stimmen. Reiter kommt auf gut 41 Prozent.

In Bayerns zweitgrößter Stadt Nürnberg verteidigte der CSU-Oberbürgermeister König in der zweiten Runde der Kommunalwahlen das Rathaus. In Schweinfurt löst die SPD nach mehr als drei Jahrzehnten die CSU an der Stadtspitze ab. Der Sozialdemokrat Hofmann gewann die Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt mit 68 Prozent der Stimmen. Auch die Freien Wähler konnten einige Erfolge verbuchen, unter anderem in den Landkreisen Kelheim, Kempten und Berchtesgadener Land. In Rosenheim verlor die CSU nach mehr als 60 Jahren den Oberbürgermeister-Posten, der künftig von der SPD besetzt wird.

Die Stichwahlen in Bayern wurden in 29 Landkreisen und mehr als 250 Städten und Gemeinden durchgeführt.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.