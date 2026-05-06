Undatiertes Porträt-Foto von Ali Mitgutsch (picture alliance / dpa / Volker Derlath / Ravensburger Buchverlag)

Dieser liege in der Maxvorstadt und sei nicht weit von dem Ort entfernt, wo der 2022 gestorbene Buchillustrator und Autor lange gewohnt habe, teilte die Stadt mit. Mitgutsch wurde 1935 in München geboren. Seine Karriere begann er als Grafiker. Mit den Wimmelbüchern schuf Migutsch ein neues Genre. Es handelt sich dabei um großformatige, textlose Bilderbücher mit extrem detailreichen Szenen. Er verkaufte mehrere Millionen Exemplare. 1968 war sein erstes Wimmelbuch herausgekommen. Danach erschienen mehr als 70 Bücher, Poster und Puzzles mit seinen Figuren und Zeichnungen.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.