Rückversicherer

Das Firmenlogo der Munich Re am Gebäude in München (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Das waren knapp zwölf Prozent mehr als im Vorjahr, wie aus einer Bilanz des Unternehmens hervorgeht. Damit sei 2024 das drittteuerste Jahr seit 1980 gewesen.

Vorstandsmitglied Blunck führte die großen Schäden auf den Klimawandel zurück. Dessen zerstörerische Kräfte würden immer offensichtlicher. Der leitende Klimaforscher der Münchener Rück, Grimm, sagte, bei 26 von 29 untersuchten Ereignissen sei der Einfluss des Klimawandels 2024 nachweisbar gewesen.

Die teuerste Naturkatastrophe in Europa waren demnach die Überschwemmungen in der Region Valencia. Sie hätten Schäden in Höhe von elf Milliarden Dollar verursacht. 4,2 Milliarden waren versichert.

