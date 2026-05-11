Amtseinführung von Oberbürgermeister Dominik Krause (r) in München (Peter Kneffel/dpa)

Bei einer Feierstunde im Alten Rathaus hängte Reiter seinem Nachfolger die goldene Amtskette um. Es ist das erste Mal, dass die Grünen in der bayerischen Landeshauptstadt den Oberbürgermeister stellen. Krause hatte sich in der Stichwahl am 22. Mai gegen Reiter durchgesetzt, der für die SPD angetreten war.

Die Stadt München soll künftig von einer Fünf-Parteien-Koalition aus Grünen, SPD, FDP, Freien Wählern und der Rosa Liste regiert werden, die sich vor allem für queere Menschen einsetzt.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.