Kommunalwahlen in Bayern
Münchens Oberbürgermeister Reiter (SPD) mit Verlusten, CSU verpasst Stichwahl in Bamberg

Nach den Kommunalwahlen in Bayern wird es in vielen Städten und Landkreisen Stichwahlen geben - unter anderem in München. Dort fuhr Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) im ersten Wahlgang deutliche Verluste ein.

    Dieter Reiter, der amtierende Oberbürgermeister von München, gibt nach der vorläufigen Ergebnispräsentation für die Wahl zum Oberbürgermeister in München ein Statement. Er spricht in Mikrofone - hinter ihm ist verschwommen eine Grafik mit Wahlergebnissen zu sehen.
    Dieter Reiter (SPD): "enttäuschender Abend" (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)
    Reiter kam auf 35,6 Prozent (2020: 47,9 Prozent). Zweitplatzierter wurde Dominik Krause von den Grünen mit 29,5 Prozent. Reiter war zuletzt vor allem wegen nicht vom Stadtrat genehmigter Zahlungen für ein Ehrenamt beim Fußballclub FC Bayern in die Kritik geraten. Zudem verwendete er in einer Stadtrats-Sitzung das N-Wort.
    Reiter sprach von "einem enttäuschenden Wahlabend". Er habe in den letzten Wochen Fehler gemacht und wolle bis zur Stichwahl nun verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen.

    CSU verpasst Stichwahl in Bamberg knapp

    Bei der OB-Wahl in Bamberg verpasste die ehemalige bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) die Stichwahl. Sie kam im ersten Wahlgang nach dem vorläufigen Ergebnis auf den dritten Platz mit 28,2 Prozent der gültigen Stimmen. Auf Platz eins landete der bisherige zweite Bürgermeister Jonas Glüsenkamp (Grüne) mit 30,3 Prozent, Zweiter wurde SPD-Kandidat Sebastian Niedermaier (29,0 Prozent).

    Stichwahlen auch in Nürnberg, Augsburg und Regensburg

    In Bayerns zweitgrößter Stadt Nürnberg kommt es zur Stichwahl zwischen Amtsinhaber Marcus König von der CSU und dem SPD-Herausforderer Nasser Ahmed. Auch die Oberbürgermeisterwahlen in Augsburg und Regensburg brachten noch keine Entscheidung.
    In Fürth wurde Amtsinhaber Thomas Jung von der SPD als Oberbürgermeister wiedergewählt. In Erlangen und Aschaffenburg holten die CSU-Kandidaten im ersten Anlauf mehr Stimmen als die SPD-Amtsinhaber. In Schweinfurt, bisher CSU-regiert, lag dagegen der SPD-Kandidat vorn.

    Landesweites Ergebnis erst am Mittwoch erwartet

    In ganz Bayern wurden Kommunalwahlen abgehalten. Ein landesweites Ergebnis wird erst im Verlauf der nächsten Tage erwartet, die Auszählung dauert wegen des komplexen Wahlsystems länger.
    Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.