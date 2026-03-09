Kommunalwahlen in Bayern

Dieter Reiter (SPD): "enttäuschender Abend" (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Reiter kam auf 35,6 Prozent (2020: 47,9 Prozent). Zweitplatzierter wurde Dominik Krause von den Grünen mit 29,5 Prozent. Reiter war zuletzt vor allem wegen nicht vom Stadtrat genehmigter Zahlungen für ein Ehrenamt beim Fußballclub FC Bayern in die Kritik geraten. Zudem verwendete er in einer Stadtrats-Sitzung das N-Wort.

Reiter sprach von "einem enttäuschenden Wahlabend". Er habe in den letzten Wochen Fehler gemacht und wolle bis zur Stichwahl nun verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen.

CSU verpasst Stichwahl in Bamberg knapp

Bei der OB-Wahl in Bamberg verpasste die ehemalige bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) die Stichwahl. Sie kam im ersten Wahlgang nach dem vorläufigen Ergebnis auf den dritten Platz mit 28,2 Prozent der gültigen Stimmen. Auf Platz eins landete der bisherige zweite Bürgermeister Jonas Glüsenkamp (Grüne) mit 30,3 Prozent, Zweiter wurde SPD-Kandidat Sebastian Niedermaier (29,0 Prozent).

Stichwahlen auch in Nürnberg, Augsburg und Regensburg

In Bayerns zweitgrößter Stadt Nürnberg kommt es zur Stichwahl zwischen Amtsinhaber Marcus König von der CSU und dem SPD-Herausforderer Nasser Ahmed. Auch die Oberbürgermeisterwahlen in Augsburg und Regensburg brachten noch keine Entscheidung.

In Fürth wurde Amtsinhaber Thomas Jung von der SPD als Oberbürgermeister wiedergewählt. In Erlangen und Aschaffenburg holten die CSU-Kandidaten im ersten Anlauf mehr Stimmen als die SPD-Amtsinhaber. In Schweinfurt, bisher CSU-regiert, lag dagegen der SPD-Kandidat vorn.

Landesweites Ergebnis erst am Mittwoch erwartet

In ganz Bayern wurden Kommunalwahlen abgehalten. Ein landesweites Ergebnis wird erst im Verlauf der nächsten Tage erwartet, die Auszählung dauert wegen des komplexen Wahlsystems länger.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.