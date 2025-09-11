Kultur

Münchner Philharmoniker mit ihrem israelischen Dirigenten ausgeladen - Weimer spricht von "Schande für Europa"

Die Ausladung der Münchner Philharmoniker mit ihrem Dirigenten Lahav Shani von einem Festival in Belgien hat in Deutschland scharfe Kritik ausgelöst. Das Flanders Festival Ghent hatte seine Entscheidung damit begründet, dass der in Tel Aviv geborene Dirigent auch Musikdirektor des Israel Philharmonic Orchestra ist. Er habe sich nicht ausreichend von dem - Zitat - "genozidalen Regime in Tel Aviv" distanziert.