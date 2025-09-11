Der künftige Chef-Dirigent der Münchner Philharmoniker, Lahav Shani (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Das Flanders Festival Ghent erklärte zur Begründung, der in Tel Aviv geborene Shani sei auch Musikdirektor des Israel Philharmonic Orchestra. Man sehe sich deshalb nicht in der Lage, für die nötige Klarheit über seine Haltung dem - so wörtlich - genozidalen Regime in Tel Aviv gegenüber zu sorgen.

Kulturstaatsminister Weimer sprach von einer "Schande für Europa". Hier werde unter dem Deckmantel vermeintlicher Israel-Kritik ein Kultur-Boykott betrieben. Das sei blanker Antisemitismus. Bayerns Kunstminister Blume erklärte, die Ausladung sei beschämend, kulturfeindlich und ein Skandal. Auch die Stadt München und das Orchester selbst reagierten entsetzt.

