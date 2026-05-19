Die Spielerinnen des FC Bayern auf dem Rathausbalkon in München (picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

Zuvor waren die Spielerinnen von Oberbürgermeister Krause im Rathaus empfangen worden und hatten sich ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Bei einer Rede im Rathaussaal sagte Vereinspräsident Herbert Hainer, das Frauen-Team habe einmal mehr Geschichte geschrieben und den FC Bayern superstolz gemacht. Die Münchnerinnen hatten in der zu Ende gegangenen Saison zum zweiten Mal in Folge sowohl die Meisterschaft als auch den DFB-Pokal gewonnen.

Am Sonntag hatte die Herrenmannschaft den Gewinn der Meisterschaft auf dem Marienplatz gefeiert. Nach Angaben des Vereins war aus Termingründen keine gemeinsame Feier möglich.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.