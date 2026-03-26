Torjubel von Bayern-Spielerin Pernille Harder gegen Manchester United (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Natalie Mincher)

Pernille Harder brachte die Gäste bereits in der zweiten Minute in Führung. Maya Le Tissier konnte per Elfmeter ausgleichen (24.). Auch die erneute Bayern-Führung durch Harder (71.) konnten die Gastgeberinnen durch Hanna Lundkvist nur wenige Minuten später kontern. In der 84. Minute sorgte Momoko Tanikawa für den knappen Sieg der Bayern.

Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch in München statt. In einem möglichen Halbfinale würden die Bayern wahrscheinlich auf den FC Barcelona treffen, der sein Hinspiel bei Real Madrid mit 6:2 gewann.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.