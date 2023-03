Carsten Breuer, neuer Generalinspekteur der Bundeswehr (Robert Michael/dpa)

Viele Offiziere und Unteroffiziere seien es jahrelang gewohnt gewesen, die Truppe abzubauen, Strukturen zu verkleinern oder in Teilen sogar aufzulösen, sagte Breuer dem Magazin "Der Spiegel". Wörtlich sprach der Generalinspekteur von einer "Generation Downsizing", die nun umdenken müsse. So brauche man jetzt etwa eine ständige Einsatzbereitschaft. Darauf hätte die Bundeswehr seiner Ansicht nach bereits nach der russischen Annexion der Krim 2014 ausgerichtet werden müssen. Breuer war vergangenen Freitag in sein Amt eingeführt worden.

Der Generalinspekteur ist Vorgesetzter aller Soldatinnen und Soldaten, Berater der Bundesregierung und Teil der Leitung des Verteidigungsministeriums.

