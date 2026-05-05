Gesellschaft

Mütter kümmern sich mehr um den Haushalt. (IMAGO / Funke Foto Services / SocratesxTassos )

Laut Statistischem Bundesamt gilt das vor allem für Familien mit kleinen Kindern. In Haushalten mit mindestens einem Kind unter drei Jahren gingen vergangenes Jahr knapp 40 Prozent der Mütter einem Beruf nach. Väter seien dagegen zu fast 90 Prozent erwerbstätig gewesen. Erst mit zunehmendem Alter der Kinder würden auch wieder mehr Mütter arbeiten gehen. Vor zehn Jahren sei die Erwerbsquote bei den Frauen nur etwas geringer gewesen. Damals lag sie bei nur 36 Prozent.

Die Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, Kohlrausch, forderte, die Aufteilung beim Elterngeld zu verändern und mehr Betreuungsplätze für Kinder zu schaffen.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.