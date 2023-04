Rolf Mützenich, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Er forderte die Bundesregierung auf, das Gesetz zur Tarifbindung schnell ins Parlament einzubringen, sagte Mützenich der "Rheinischen Post". Immer mehr Betriebe hätten trotz wachsender Konkurrenz aus anderen Ländern verstanden, dass sie Menschen in Deutschland Sicherheit bieten müssten, um sie für sich zu gewinnen. Weiter forderte Mützenich, es müsse durchgesetzt werden, dass öffentliche Aufträge des Bundes nur noch an Unternehmen gehen dürfen, die sich an Tarifverträge hielten. Das Vorhaben stehe auch im Koalitionsvertrag und solle nun schnellstmöglich auf den Weg gebracht werden.

Zu Herausforderungen der nächsten Jahre führte der SPD-Fraktionschef aus, es herrsche Fachkräftemangel, das Leben werde digitaler, große Transformationsprozesse hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft liefen längst und zugleich steuere man auf eine immense demografische Herausforderung zu.

