Wachsende Kritik an Israel

Rolf Mützenich sitzt für die SPD im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Bereits gestern hatte der SPD-Vorsitzende Klingbeil erklärt, der politische Druck auf Israel müsse erhöht werden, da mit der anhaltenden Militäroffensive in dem Palästinsergebiet der "völkerrechtliche Maßstab" verletzt werde und es neben Toten auch Vertreibungen sowie keine Hilfslieferungen gebe.

Auch Bundeskanzler Merz hatte das Vorgehen des israelischen Militärs im Gazastreifen kritisiert. Er sagte in Berlin, die Zivilbevölkerung in dem Palästinensergebiet derart in Mitleidenschaft zu ziehen, lasse sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen. Die israelische Regierung dürfe nichts tun, was irgendwann ihre besten Freunde nicht mehr akzeptieren könnten.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.