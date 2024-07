Verfassungsgericht

Rolf Mützenich (Kay Nietfeld/dpa)

Jede weitere Änderung des Wahlrechts werde sich an den Vorgaben des Verfassungsgerichts und der verlässlichen Größenbegrenzung des Bundestages messen lassen müssen. Justizminister Buschmann (FDP) warb für mehr überparteiliche Zusammenarbeit bei wichtigen politischen Entscheidungen. Zugleich kritisierte er, eine Blockade der CSU habe bislang einen breiten Konsens mit der Union bei der Wahlrechtsreform verhindert.

Das Bundesverfassungsgericht hatte heute die sogenannte Grundmandatsklausel wieder in Kraft gesetzt, die SPD, Grüne und FDP abgeschafft hatten. Die Begrenzung des Bundestags auf 630 Abgeordnete sowie der Wegfall der sogenannten Überhang- und Ausgleichsmandate haben dagegen Bestand.

Aus der Union kamen nach dem Urteil Forderungen an die Ampel-Regierung, noch in dieser Wahlperiode eine neue Reform zur Verkleinerung des Bundestags zu beschließen. Dabei müsse aber gewährleistet sein, dass der siegreiche Kandidat eines Wahlkreises in jedem Fall in den Bundestag einziehe, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.