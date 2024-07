Der britische Tennisprofi Andy Murray (IMAGO / ZUMA Wire / SMG)

Er sei für sein "letztes Tennisturnier überhaupt" in Paris angekommen, schrieb der 37-jährige Brite auf der Social Media-Plattform X. In der französischen Hauptstadt tritt Murray zu seinen fünften Olympischen Spielen an. Er ist für den Einzel- und den Doppel-Wettbewerb gemeldet.

2012 hatte Murray bei den Olympischen Spielen in London Gold im Einzel und Silber im Mixed-Doppel gewonnen. 2016 gewann er auch in Rio de Janeiro die olympische Goldmedaille. Außerdem gewann er bei drei Grand Slam-Turnieren: zwei Mal in Wimbledon und ein Mal bei den US-Open.

Murray hat seit Jahren gesundheitliche Probleme und spielt inzwischen mit einer künstlichen Hüfte.

