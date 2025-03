Die Sammlung für moderne Kunst im Centre Pompidou schließt für fünf Jahre. (picture alliance / Westend61 / Werner Dieterich)

Danach werden die rund 2.000 Kunstwerke, die auf 12.000 Quadratmetern auf zwei Ebenen ausgestellt sind, in Sattelschleppern in Lagerräume oder andere Museen in Paris, anderswo in Frankreich oder im Ausland gebracht. Der Aufwand für den Umzug von sehr großen Installationen ist immens. Für Kunstwerke etwa von Anselm Kiefer müssen Glaswände des Gebäudes an einigen Stellen entfernt werden.

Einen Teil der Sammlung - die insgesamt etwa 150.000 Werke umfasst - können Interessierte im renovierten Grand-Palais in Paris bewundern. Dort sind mehrere große Ausstellungen geplant. Auch im Ausland werden Kunstwerke zu sehen sein.

