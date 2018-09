Sandra Richter, Jahrgang 1973, war einst Deutschlands jüngste Lehrstuhlinhaberin. Neben Germanistik hat sie auch Politische Wissenschaft, Philosophie und Kunstgeschichte in Hamburg studiert. Sie habilitierte sich 2003 mit einer Arbeit über Poetik und Ästhetik von Novalis bis Rilke. Sandra Richter ist assoziiertes Mitglied im Think Tank 30 des Club of Rome. 2017 erschien ihre "Weltgeschichte der deutschsprachigen Literatur". Darüber schrieb DIE ZEIT: "Dies ist nicht einfach nur eine Literaturgeschichte, sondern eine erhellende Analyse der Wechselbeziehung zwischen Globalisierung und literarischer Genese."