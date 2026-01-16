Julio Iglesias - hier bei einem Auftritt 2004 in Paris - hat weltweit mehr als 300 Millionen Tonträger verkauft. (picture-alliance / dpa / Abaca 65462)

Er teilte mit: "Diese Anschuldigungen sind absolut falsch und machen mich sehr traurig."

Zwei Frauen, die 2021 mehrere Monate lang für Iglesias arbeiteten, klagen über sexuelle Übergriffe, Gewaltanwendung und Zwangsarbeit "in einem Umfeld ständiger Kontrolle und Belästigung". Laut Medienberichten handelt es sich um eine frühere Haushaltshilfe und eine ehemalige Physiotherapeutin des Künstlers.

Staatsanwaltschaft bestätigt Eingang einer Anzeige

Die mutmaßlichen Taten sollen sich demnach in zwei Villen von Iglesias in Punta Cana in der Dominikanischen Republik sowie in Lyford Cay auf den Bahamas ereignet haben. Die Staatsanwaltschaft am Nationalen Gerichtshof in Madrid bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Eingang einer entsprechende Anzeige gegen Iglesias. Der Künstler hat weltweit hat er mehr als 300 Millionen Tonträger verkauft.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.