Musik-Weltstar Julio Iglesias weist Missbrauchsvorwürfe zurück

Der spanische Schlagersänger Julio Iglesias hat den Vorwurf sexueller Übergriffe zurückgewiesen. Er habe niemals eine Frau unter Druck gesetzt oder respektlos behandelt, schrieb der 82-Jährige auf Instagram.

    Julio Iglesias singt mit geschlossenen Augen in ein Mikrofon.
    Julio Iglesias - hier bei einem Auftritt 2004 in Paris - hat weltweit mehr als 300 Millionen Tonträger verkauft. (picture-alliance / dpa / Abaca 65462)
    Er teilte mit: "Diese Anschuldigungen sind absolut falsch und machen mich sehr traurig."
    Zwei Frauen, die 2021 mehrere Monate lang für Iglesias arbeiteten, klagen über sexuelle Übergriffe, Gewaltanwendung und Zwangsarbeit "in einem Umfeld ständiger Kontrolle und Belästigung". Laut Medienberichten handelt es sich um eine frühere Haushaltshilfe und eine ehemalige Physiotherapeutin des Künstlers.

    Staatsanwaltschaft bestätigt Eingang einer Anzeige

    Die mutmaßlichen Taten sollen sich demnach in zwei Villen von Iglesias in Punta Cana in der Dominikanischen Republik sowie in Lyford Cay auf den Bahamas ereignet haben. Die Staatsanwaltschaft am Nationalen Gerichtshof in Madrid bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Eingang einer entsprechende Anzeige gegen Iglesias. Der Künstler hat weltweit hat er mehr als 300 Millionen Tonträger verkauft.
    Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.