Der 82-Jährige wurde für seine Verdienste um die deutsche Popmusik und Sprache geehrt. Hamburgs Kultursenator Brosda überreichte die Auszeichnung im Hamburger Rathaus.
Reichel ist bekannt für seine Vertonungen von Texten deutscher Dichter von Fontane bis Goethe. Er war Mitpächter des Hamburger Star-Club, in dem die Beatles auftraten. Außerdem gründete er eine Plattenfirma, um die deutschsprachige Rockmusik zu fördern.
Zu Achim Reichels bekanntesten Liedern zählen "Der Spieler", "Regenballade" und "Herr von Ribbeck".
Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.