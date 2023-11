Gerichtsprozess

Prozess gegen Gil Ofarim (Hendrik Schmidt / dpa / Hendrik Schmidt)

Ofarim hatte im Oktober 2021 in einem in Sozialen Netzwerken verbreiteten Video Antisemitismus-Vorwürfe gegen ein Leipziger Hotel erhoben. Er behauptete, ein Mitarbeiter des Hotels habe ihn aufgefordert, vor dem Einchecken seine Kette mit einem Davidstern abzunehmen. Die Staatsanwaltschaft Leipzig nahm Ermittlungen auf, zog Ofarims Vorwürfe in Zweifel und klagte ihn schließlich an.

Am heutigen 6. Prozesstag erklärte Ofarim überraschend, nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Der 41-Jährige bat den Hotelmanager, der als Nebenkläger auftrat, um Entschuldigung. Ofarim erklärte, er habe das Video gelöscht. Der Hotelmanager nahm die Entschuldigung an.

