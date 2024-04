Der Musiker R. Kelly vor Gericht im Februar 2021. (picture alliance / ZUMAPRESS.com)

Kelly hatte argumentiert, die Ermittlungen zu dem Prozess hätten begonnen, nachdem die Verjährungsfristen für die Taten bereits abgelaufen gewesen seien. Die zuständige Richterin schrieb in ihrer Begründung, Kelly sei der Meinung, er habe die Ermittlungen gegen ihn lange genug hinausgezögert, um sich ihnen ganz zu entziehen. Das Gesetz besage etwas anderes, daher bestätige man seine Verurteilung. Kellys Verteidigerin kündigte an, ihr Mandant werde gegen die Entscheidung vor den Obersten Gerichtshof der USA ziehen.

Der Künstler, der als Robert Sylvester Kelly geboren wurde, war im Februar 2023 in sechs von 13 Anklagepunkten schuldig gesprochen und zu 20 Jahren Haft verurteilt worden: Drei Mal wegen der Herstellung von Kinderpornographie, drei Mal für die Verführung Minderjähriger.

Kelly soll ganzes Netzwerk von Helfern gehabt haben

Bereits im Juni 2022 Kelly in New York wegen schwerer Sexualverbrechen und Menschenhandels zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die teilweise Zusammenlegung der beiden Strafzeiten bedeutet, dass Kelly der heute 57-Jährige maximal 31 Jahre im Gefängnis verbringen muss.

Laut Anklage in dem Verfahren in New York hatte Kelly ein ganzes Netzwerk von Helfern aufgebaut, um junge Mädchen und Frauen zur Befriedigung seiner sexuellen Gelüste zu rekrutieren. Seine Opfer soll er teils eingesperrt und brutal missbraucht haben. Kelly war in den 1990er Jahren zum Star geworden, sein größter Erfolg war der Welthit "I Believe I Can Fly".

