Sakamoto bei den Filmfestspielen von Venedig im Jahr 2017. (Domenico Stinellis / AP / dpa / Domenico Stinellis)

Der Musiker galt als Pionier elektronischer Musik und Wegbereiter für Musikrichtungen wie Synth-Pop, House und Hiphop. Bekannt wurde er allerdings für seine Filmmusik, unter anderem für den Film "Furyo - Merry Christmas, Mr. Lawrence" (1983). Das Lied "Forbidden Colours" wurde zu einem internationalen Hit. Für seine Musik zum Film "Der Letzte Kaiser" (1987) wurde Sakamoto mit einem Oscar und einem Grammy ausgezeichnet.

Sakamoto lebte jahrzehntelang in New York. In seiner Heimat Japan war er ein großer Star, war in der Anti-Atombewegung aktiv und gründete 2011 einen Hilfsfonds, um bei der Tsunami-Katastrophe zerstörte Schul-Klaviere zu ersetzen. 2015 komponierte er die Filmmusik für "The Revenant - Der Rückkehrer". 2018 saß Sakamoto in der Jury der Berlinale.

