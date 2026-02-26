Jahresbilanz

Schallplatten werde immer beliebter (Pexels / Alessandro Nofi)

Insgesamt wurde 2025 für 2,42 Milliarden Euro Musik digital und auf Tonträgern verkauft, das waren 2,3 Prozent mehr als 2024. Den mit 85,8 Prozent überragenden Marktanteil hält der digitale Musikverkauf - mit einem Umsatzvolumen von mehr als zwei Milliarden Euro. Das Gros dieser Verkäufe entfällt auf Streaming.

Der Verkauf klassischer physische Tonträger ging indes weiter zurück. Die Einnahmen sanken im Vergleich zu 2024 um 5,9 Prozent auf 345 Millionen Euro, wie der Verband weiter mitteilte. Die Schallplatte habe die CD aber trotz eines Umsatz-Rückgangs um 11,3 Prozent noch nicht eingeholt.

