Die Musikbranche nutzt KI einer Studie zufolge zunehmend auch beim Komponieren von Songs. (Getty Images / Yaroslav Kushta)

Dort werde KI vor allem in der Postproduktion genutzt - etwa zur Lippensynchronisation oder bei Hintergrundeffekten. Die Zurückhaltung erklären die Autoren der Studie auch damit, dass die Branche während des Streiks der Drehbuchautoren, Schauspielerinnen und Schauspieler 2023 in den USA eine "Innovations-Pause" eingelegt habe, um über die Rolle von KI in den kreativen Prozessen zu debattieren.

Anders die Musikbranche: Dort wird KI laut Studie inzwischen umfassend bei der Komposition, Produktion und Vermarktung eingesetzt. Die Werbe- und Marketing-Branche setzte ebenfalls zunehmend auf KI-Anwendungen - etwa für gezieltes Marketing und für die Personalisierung von Anzeigen.

Für die Studie wurden insgesamt mehr als 200 branchenspezifische Beispiele von KI-Anwendungen in Medien untersucht.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.