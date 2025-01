WSJ und "The Verge"

Unter der Ägide von US-Unternehmer Elon Musk wurde Twitter zu X. Der Ruf der Plattform hat seither massiven Schaden genommen. (picture alliance / NurPhoto / Jaap Arriens)

Das Nutzerwachstum stagniere, der Umsatz sei nicht beeindruckend - man komme kaum über die Runden, zitierten das "Wall Street Journal" und das Portal "The Verge" aus einer internen E-Mail an Beschäftigte. Musk wies die Darstellungen zurück und sprach von einer Lüge. Er habe eine solche E-Mail nicht verschickt. Ähnlich wie Präsident Trump bezichtigt auch Musk die Medien immer wieder allgemein der Unwahrheit und der Propaganda ohne genauere Belege. Musk hatte 2022 die Online-Plattform Twitter für rund 44 Milliarden Dollar gekauft und in "X" umbenannt. Da die Firma seitdem nicht mehr an der Börse notiert ist, gibt es keine öffentlich zugänglichen Informationen zu den Geschäften. Bekannt ist allerdings, dass die Umsätze nach der Übernahme einbrachen. Zahlreiche Unternehmen und Organisationen zogen sich wegen der rechtspopulistischen Agenda Musks von X zurück .

