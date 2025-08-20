Elon Musk will keine eigene Partei mehr gründen. (picture alliance / Consolidated News Photos / Francis Chung)

Das berichtet das Wall Street Journal. Er wolle sich auf seine Unternehmen konzentrieren, heißt es unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen. Musk hatte die Gründung der "America Party" im Juli nach einem öffentlichen Streit mit US-Präsident Trump über ein Steuer- und Ausgabengesetz angekündigt. Mittlerweile räumte der Chef des Elektroautobauers Tesla aber gegenüber Vertrauten ein, dass die Gründung einer Partei seine Beziehung zu Vizepräsident Vance beschädigen würde.

Musk hatte den Wahlkampf von Trump und anderen Republikanern 2024 mit fast 300 Millionen Dollar unterstützt.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.