Umstrittenes Gespräch

Dabei ging es unter anderem um wirtschaftliche und energiepolitische Fragen. Kritik übte Weidel an der früheren Ampel-Koalition, einer ihrer Ansicht nach überbordenden Bürokratie in Deutschland und einer nicht effizienten Energiepolitik. Musk stimmte Weidel in vielen Punkten zu.

Das Gespräch von Weidel und Musk war umstritten. Die wiederholte Einmischung Musks in den Bundestagswahlkampf sorgte in Deutschland für heftige Kritik. Bundeskanzler Scholz hatte die Unterstützung für eine in Teilen rechtsextremistische Partei als bedenklich bezeichnet. Vizekanzler Habeck sprach von einem Frontalangriff auf die Demokratie.

