Stellenstreichungen

Elon Musk und US-Präsident Trump im Weißen Haus (Alex Brandon/AP/dpa)

Der Regierungsberater Musk erklärte, im Einklang mit den Anweisungen von US-Präsident Trump würden alle Bundesangestellten in Kürze eine E-Mail erhalten. Darin würden sie aufgefordert, darzulegen, was sie in der vergangenen Woche erledigt hätten. Das Nichtbeantworten werde als Kündigung gewertet, drohte Musk.

Trump hat Musk mit der Senkung der Staatsausgaben beauftragt. Dafür wurde ein Gremium gebildet, das an das Weiße Haus angeschlossen ist. Musk treibt dort den Umbau des Staatsapparats durch Massenentlassungen voran. Trump hatte die Arbeit des Unternehmers zuletzt gelobt, zugleich aber von Musk ein aggressiveres Vorgehen verlangt.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.