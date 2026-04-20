Soziale Medien
Musk zu freiwilliger Anhörung wegen pornografischer Darstellungen durch KI-Assistent Grok auf X erwartet

Der US-Unternehmer Elon Musk wird heute in Paris für eine freiwillige Anhörung zu pornografischen Darstellungen in seinem Onlinedienst X erwartet.

    Zu sehen ist der Schriftzug "Grok" neben einem Portait Foto von Elon Musk mit nachdenklicher Mimik
    Immer wieder in der Kritik: Der KI-Chatbot "Grok" von Elon Musks Firma xAI. (AFP / LIONEL BONAVENTURE)
    Französische Ermittler werfen dem Unternehmen verschiedene Gesetzesverstöße vor. Primär geht es um den KI-Assistenten Grok, mit dessen Hilfe X-Nutzer in Sekundenschnelle pornografische Bilder erstellt und verbreitet haben. X hat die Funktion nach eigenen Angaben mittlerweile eingeschränkt. Im Laufe der Woche sollen neben Musk auch mehrere X‑ Mitarbeiter als Zeugen befragt werden. In anderen Staaten werden ebenfalls Ermittlungen wegen der KI-Funktion geführt.
    Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.