Soziale Medien

Französische Ermittler werfen dem Unternehmen verschiedene Gesetzesverstöße vor. Primär geht es um den KI-Assistenten Grok, mit dessen Hilfe X-Nutzer in Sekundenschnelle pornografische Bilder erstellt und verbreitet haben. X hat die Funktion nach eigenen Angaben mittlerweile eingeschränkt. Im Laufe der Woche sollen neben Musk auch mehrere X‑ Mitarbeiter als Zeugen befragt werden. In anderen Staaten werden ebenfalls Ermittlungen wegen der KI-Funktion geführt.
Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.