Das Landesgericht Ried verhängte zehn Monate Freiheitsstrafe, wie Medien berichteten. Die Strafe wurde drei Jahre lang zur Bewährung ausgesetzt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte wird beschuldigt, im April auf einem Wochenmarkt in Schärding die in Österreich geborene Frau mit Kopftuch wegen ihrer Religionszugehörigkeit zunächst beschimpft und beleidigt zu haben. Danach soll er sie gepackt, geschlagen und versucht haben, ihr gewaltsam ein Stück Wurst aus Schweinefleisch in den Mund zu stecken. Gläubige Muslime verzichten in der Regel aus religiösen Gründen auf Schweinefleisch. Das Gericht sprach dem Opfer 1.000 Euro Schmerzensgeld zu. Laut den OÖNachrichten soll den Angeklagte drei Vorstrafen in Deutschland haben.
