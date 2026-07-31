Das Schild mit dem Hinweis auf das Freitagsgebet in Penzberg ist wieder beschmiert worden. (dpa/ Lukas Barth-Tuttas)

Polizisten hätten am Vormittag erneut Schmierereien auf dem Schild festgestellt, teilte ein Sprecher mit. Sie zeigten das Symbol der als rechtsextremistisch eingestuften Kleinstpartei "Der III. Weg". Das Schild wurde den Angaben zufolge abmontiert und sichergestellt.

Die Stadt hatte den Hinweis auf die Gebetszeiten der muslimischen Gemeinde in Penzberg am 22. Juli angebracht - direkt unter den Hinweisen auf katholische und evangelische Gottesdienste. Am vergangenen Wochenende wurde das Schild zum ersten Mal mit schwarzer Farbe übersprüht.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.