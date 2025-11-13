Neues Wehrdienst-Modell

Alexander Hoffmann (vorne l-r), CSU-Landesgruppenchef, Matthias Miersch, SPD-Fraktionsvorsitzender, Jens Spahn, Vorsitzender der Unions-Fraktion im Bundestag, und Boris Pistorius (SPD), Bundesminister der Verteidigung, geben eine Pressekonferenz zur Grundsatzeinigung im Streit um die Wehrdienst-Reform. (dpa / Kay Nietfeld)

Alle 18-jährigen Männer und Frauen erhalten künftig einen Fragebogen, mit dem ihre Motivation und Eignung für den Wehrdienst ermittelt werden soll. Frauen müssen den Fragebogen nicht beantworten. Zudem werden alle Männer, die ab dem 1. Januar 2008 geboren wurden, gemustert. Sollte die Zahl der Freiwilligen nicht ausreichen, um auf die angestrebte Truppenstärke zu kommen, kann eine Bedarfswehrpflicht greifen. Dafür ist dann aber ein Bundestagsbeschluss erforderlich. Ein Losverfahren ist hier eine Option.

Bundesverteidigungsminister Pistorius äußerte sich zufrieden mit dem Kompromiss. Nach seinen Angaben soll das entsprechende Gesetz am 1. Januar kommenden Jahres in Kraft treten. Unionsfraktionschef Spahn sagte, damit stelle man sicher, dass sich Deutschland verteidigen könne. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Miersch meinte, künftig müsse man sich in jeder Familie mit der Frage auseinandersetzen, ob man sich in den Dienst der Allgemeinheit stelle.

Bundeswehr soll größer werden

Wegen der Bedrohung durch Russland und der deswegen veränderten NATO-Planungen soll die Bundeswehr um rund 80.000 auf 260.000 Männer und Frauen in der stehenden Truppe wachsen. Zudem soll es 200.000 Reservisten geben, deren Zahl vor allem mit dem neuen Wehrdienst gesteigert werden soll.

Schon das bisherige Ziel von 203.000 Soldaten wurde allerdings nie erreicht.

Vor allem Politiker der Union haben wiederholt angezweifelt, dass Freiwilligkeit ausreichen wird, um einen ausreichend schnellen Aufwuchs der Bundeswehr zu garantieren. In den Koalitionsverhandlungen setzte sich die SPD aber mit der Forderung nach Freiwilligkeit durch.

Die Wehrpflicht war 2011 ausgesetzt worden, ist aber weiter im Grundgesetz verankert. Sie kann mit einfacher Mehrheit im Bundestag wieder eingeführt werden und tritt auch in Kraft, wenn der Bundestag den Spannungs- oder Verteidigungsfall feststellt.

Das Grundgesetz sieht die Wehrpflicht für Männer vor. Um die Frage, ob und wie Frauen eingebunden werden sollen, gibt es immer wieder Diskussionen, ohne dass eine Mehrheit für eine Änderung des Grundgesetzes aktuell erkennbar wäre.

