Wie im bereits vom Kabinett gebilligten Gesetzentwurf von Pistorius vorgesehen, sollen Anfang 2026 in einem ersten Schritt alle 18-Jährigen mit einem Fragebogen angeschrieben werden. Dabei wird auch gefragt, ob sie mindestens sechs Monate dienen wollen. Männer müssen ihn beantworten, Frauen können. Der Fragebogen dient bereits als Teil der Musterung.

Ganzer Jahrgang soll gemustert werden

Ab 2027 soll ein kompletter Jahrgang mit 300.000 Männern vollständig gemustert werden, um einen Überblick über Wehrfähige zu gewinnen. Sollten sich aus diesem Pool nicht genügend Freiwillige für den Wehrdienst melden, muss der Bundestag sich mit der Frage nach einer Bedarfswehrpflicht beschäftigen, deren Ausgestaltung noch völlig offen ist.

Jährliche "Aufwuchszahlen" sollen verbindlich festgelegt werden

Der Unions-Fraktionsvorsitzende Spahn erklärte, dass bis 2035 jährliche Zahlen, um die das Personal der Bundeswehr anwachsen müsse, verbindlich gesetzlich festgehalten würden - mit einer halbjährlichen Berichtspflicht an den Bundestag.

Auch Bundesfreiwilligendienst soll gestärkt werden

Nach Angaben des SPD-Fraktionsvorsitzenden Miersch soll auch der Bundesfreiwilligendienst mit 15.000 neuen Plätzen ausgebaut werden. In den Fragebögen zur Musterung soll auf diese Möglichkeit hingewiesen werden.

Bundesverteidigungsminister Pistorius erklärte, es entstehe in Deutschland ein völlig neues Bild des Wehrdienstes. Der SPD-Politiker gab sich zudem optimistisch, dass die benötige Zahl an Wehrdienstleistenden in den einzelnen Jahren erreicht werde, da man den Wehrdienst attraktiv gestalte. So soll es einen Bruttoverdienst von 2.600 Euro sowie verschiedene Möglichkeiten der Fortbildung geben. Über eine Bedarfswehrpflicht müsse so möglicherweise nie gesprochen werden, erklärte Pistorius.

Ziel des Wehrdienstgesetzes ist eine Aufstockung der Bundeswehr bis 2035 auf 460.000 Soldaten, davon etwa 200.000 Reservisten. Derzeit hat die Armee rund 183.000 aktive Soldaten und knapp 100.000 Reservisten.

