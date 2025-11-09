Ein Bild des 2014 im Gazastrifen entführten und von der militant-islamistischen Hamas getöteten Soldaten Hadar Goldin wird am 8.11.2025 bei einer Demonstration in Tel Aviv gezeigt. (dpa / ap / Mahmoud Illean)

Das Büro des israelischen Regierungschefs Netanjahu teilte mit, Israel habe über das Rote Kreuz den Sarg einer getöteten Geisel erhalten. Die Hilfsorganisation hatte die Leiche israelischen Angaben zufolge zuvor von der militant-islamistischen Hamas entgegengenommen.

Die sterblichen Überreste sollen der Hamas zufolge die des 2014 verschwundenen israelischen Soldaten Hadar Goldin sein. Der Leichnam sei zuvor in einem Tunnel in Rafah lokalisiert worden. Er soll noch heute nach Israel gebracht und dort identifiziert werden. Goldin war damals bei einem Militäreinsatz im Gazastreifen entführt worden. Später wurde er in Israel für tot erklärt.

